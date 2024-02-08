Тен Хаг уверен, что Мартинес еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что защитник Лисандро Мартинес еще сыграет в этом сезоне.

Напомним, Мартинес повредил свое правое колено во втором тайме победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье (3:0).



Это был только четвертый матч для Мартинеса после нескольких месяцев отсутствия с травмой стопы, и из этих четырех "Юнайтед" выиграл три, оставшийся завершив вничью.



В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что Мартинес пропустит "минимум восемь недель", однако Тен Хаг уверен, что 26-летний аргентинец еще выйдет на поле в этом сезоне.



"Конечно, это неприятно. Лича возвращался в форму, вы видели его вклад в игру, когда он играл, и дело не только в его технических навыках, но и в характере".



"Это большая неудача для Личи, он очень расстроен, но он — боец. Он вернется сильнее, и мы думаем, он вернется к концу сезона и еще сыграет несколько матчей".



"Мы как команда должны заменить его, и у нас есть очень хорошие игроки на этой позиции, которые могут играть там и будут играть там. Мы должны справиться с этим как команда", — цитирует Тен Хага The Independent.