Эриксен отказался от переезда в Турцию

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен отверг возможность уехать в Турцию в этом месяце.

На днях появилась информация, что Эриксен ведет переговоры с "Галатасараем" из Турции, где зимнее трансферное окно открыто до 9 февраля.



Однако ни "Юнайтед", ни сам Эриксен не захотели пойти на сделку с клубом из Стамбула. Остаток сезона Кристиан проведет у "красных дьяволов", сообщает talkSPORT.



А вот летом "Юнайтед" будет готов выслушать предложения насчет Эриксена, которому к тому времени будет уже 32 года и от контракта которого останется только 12 месяцев.



Сэр Джим Рэтклифф, который берет под контроль футбольные операции "Юнайтед", хочет снизить средний возраст команды и не собирается держать ветеранов, которые не играют регулярно.



Эриксен отметился только девятью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, в последнее время проигрывая конкуренцию юному Кобби Майну.