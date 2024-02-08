Эриксен отказался от переезда в Турцию

Кристиан Эриксен Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен отверг возможность уехать в Турцию в этом месяце.

На днях появилась информация, что Эриксен ведет переговоры с "Галатасараем" из Турции, где зимнее трансферное окно открыто до 9 февраля.

Однако ни "Юнайтед", ни сам Эриксен не захотели пойти на сделку с клубом из Стамбула. Остаток сезона Кристиан проведет у "красных дьяволов", сообщает talkSPORT.

А вот летом "Юнайтед" будет готов выслушать предложения насчет Эриксена, которому к тому времени будет уже 32 года и от контракта которого останется только 12 месяцев.

Сэр Джим Рэтклифф, который берет под контроль футбольные операции "Юнайтед", хочет снизить средний возраст команды и не собирается держать ветеранов, которые не играют регулярно.

Эриксен отметился только девятью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, в последнее время проигрывая конкуренцию юному Кобби Майну.


Метки Галатасарай, Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2024 18:00

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  1. black-sumrak1990 08.02.2024 18:29 # black-sumrak1990
    В предыдущем сезоне, был твёрдым игроком основы, не подводил команду.

    (ответить)

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