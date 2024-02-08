Почеттино: "Мы — не "Челси" 20 лет назад"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал людей перестать жить прошлым и не сравнивать его команду с тем, что было 20 лет назад.

Накануне вечером "Челси" в переигровке одолел "Астон Виллу" со счетом 1:4 и вышел в 5-й раунд Кубка Англии, где сразится с "Лидсом".



После матча на "Вилла Парк" Почеттино выступил с эмоциональной речью, заявив, что сейчас у "Челси" совершенно другой проект, который требует "времени и доверия".



"Нам нужно закончить с этим, словно мы "Челси" 20 лет назад. Мы уже не такого рода "Челси". Сейчас нам нужно двигаться дальше и развивать этот проект".



"Рады люди моим словам или нет, но нам нужно двигаться дальше. Я забочусь о клубе, я забочусь о своих игроках, и я хочу помочь игрокам".



"Мы будем сражаться, и мне все равно, что говорят люди. Я не стал грустнее или счастливее после победы сегодня, потому что мы опытны, но такого рода проект требует времени и доверия".



"Мы не можем сразу получить команду, готовую сражаться за высшие цели, потому что нам нужно наладить слишком много вещей. Нам нужно наблюдать, анализировать и конкурировать".



"Мы развиваем проект, который может потребовать года, двух, трех. Сегодня вы могли видеть, что мы готовы сражаться. Мы сражались за фанатов, эмблему, тренерский штаб. Теперь нам нужно делать это на постоянной основе, и в этом наш вызов", — цитирует Почеттино Sky Sports.