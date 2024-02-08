Тиаго Алькантара получил новую травму в своем первом матче сезона

Тиаго Алькантара Успев сыграть только один матч после своего возвращения в строй, полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара получил новую травму.

В минувшее воскресенье Алькантара вышел на замену против "Арсенала" на 85-й минуте, и этот проигранный "Ливерпулем" матч (3:1) стал первым для Тиаго в сезоне 2023/24.

До выезда на "Эмирейтс" Алькантара не играл за "Ливерпуль" на протяжении 10 месяцев — с матча против "Вест Хэм" в апреле прошлого года. А последний раз Тиаго попадал в стартовый состав "красных" еще против "Вулверхэмптона" в феврале 2023.

Этих считанных минут, сыгранных против "Арсенала", Тиаго оказалось достаточно, чтобы получить новую травму. Как сообщает The Guardian, после матча 32-летний испанец пожаловался на проблему мышечного характера.

Ожидается, что эта новая травма потребует лечения и только приблизит конец карьеры Тиаго в "Ливерпуле" — контракт экс-игрока "Баварии" истекает в конце сезона, и стороны не планируют обсуждать продление сотрудничества.


Метки Алькантара, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2024 16:00

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  1. kukuruzko 08.02.2024 16:56 # kukuruzko
    бавария грамотно сплавила в апл его и свинотигра

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  2. turist 08.02.2024 16:52 # turist
    дело окслэйд-чемберлена живёт

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  3. suddenly 08.02.2024 16:24 # suddenly
    Пора заканчивать карьеру.

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  4. makeewadim 08.02.2024 16:19 # makeewadim
    такая уже кали4. тело!

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  5. bembo 08.02.2024 16:04 # bembo
    мдааааааааааааааа

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