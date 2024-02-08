Тиаго Алькантара получил новую травму в своем первом матче сезона
Успев сыграть только один матч после своего возвращения в строй, полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара получил новую травму.
В минувшее воскресенье Алькантара вышел на замену против "Арсенала" на 85-й минуте, и этот проигранный "Ливерпулем" матч (3:1) стал первым для Тиаго в сезоне 2023/24.
До выезда на "Эмирейтс" Алькантара не играл за "Ливерпуль" на протяжении 10 месяцев — с матча против "Вест Хэм" в апреле прошлого года. А последний раз Тиаго попадал в стартовый состав "красных" еще против "Вулверхэмптона" в феврале 2023.
Этих считанных минут, сыгранных против "Арсенала", Тиаго оказалось достаточно, чтобы получить новую травму. Как сообщает The Guardian, после матча 32-летний испанец пожаловался на проблему мышечного характера.
Ожидается, что эта новая травма потребует лечения и только приблизит конец карьеры Тиаго в "Ливерпуле" — контракт экс-игрока "Баварии" истекает в конце сезона, и стороны не планируют обсуждать продление сотрудничества.
08.02.2024 16:00
Просмотров: 999
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
бавария грамотно сплавила в апл его и свинотигра
(ответить)
дело окслэйд-чемберлена живёт
(ответить)
Пора заканчивать карьеру.
(ответить)
такая уже кали4. тело!
(ответить)
мдааааааааааааааа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий