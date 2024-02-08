Тиаго Алькантара получил новую травму в своем первом матче сезона

Успев сыграть только один матч после своего возвращения в строй, полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара получил новую травму.

В минувшее воскресенье Алькантара вышел на замену против "Арсенала" на 85-й минуте, и этот проигранный "Ливерпулем" матч (3:1) стал первым для Тиаго в сезоне 2023/24.



До выезда на "Эмирейтс" Алькантара не играл за "Ливерпуль" на протяжении 10 месяцев — с матча против "Вест Хэм" в апреле прошлого года. А последний раз Тиаго попадал в стартовый состав "красных" еще против "Вулверхэмптона" в феврале 2023.



Этих считанных минут, сыгранных против "Арсенала", Тиаго оказалось достаточно, чтобы получить новую травму. Как сообщает The Guardian, после матча 32-летний испанец пожаловался на проблему мышечного характера.



Ожидается, что эта новая травма потребует лечения и только приблизит конец карьеры Тиаго в "Ливерпуле" — контракт экс-игрока "Баварии" истекает в конце сезона, и стороны не планируют обсуждать продление сотрудничества.