МЮ откажется участвовать в аукционе за Тоуни

"Манчестер Юнайтед" не позволит себе быть втянутым в аукцион с другими клубами за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Как сообщает Daily Mirror, приглашение нападающего является одним из приоритетов для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на грядущее лето.



"Юнайтед" остро нуждается в бомбардире, потому что забил лишь 31 гол в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги, а вдобавок находится на пороге расставания с Антони Мартиалем.



Тен Хаг определил Тоуни в качестве возможной цели на летнее окно, однако боссы "Юнайтед" не готовы переплачивать за 27-летнего игрока сборной Англии.



Тоуни также вызывает интерес у "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", а от контракта Айвена остается только один полный год, поэтому "Брентфорд" надеется взвинтить цену за свою звезду до 100 миллионов фунтов.



Руководство "Юнайтед" опасается быть втянутым в этот аукцион и не хочет повторять свои ошибки из прошлого, когда клуб порой переплачивал за игроков, а затем никак не мог от них избавиться.