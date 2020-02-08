МЮ откажется участвовать в аукционе за Тоуни

Айвен Тоуни "Манчестер Юнайтед" не позволит себе быть втянутым в аукцион с другими клубами за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Как сообщает Daily Mirror, приглашение нападающего является одним из приоритетов для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на грядущее лето.

"Юнайтед" остро нуждается в бомбардире, потому что забил лишь 31 гол в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги, а вдобавок находится на пороге расставания с Антони Мартиалем.

Тен Хаг определил Тоуни в качестве возможной цели на летнее окно, однако боссы "Юнайтед" не готовы переплачивать за 27-летнего игрока сборной Англии.

Тоуни также вызывает интерес у "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", а от контракта Айвена остается только один полный год, поэтому "Брентфорд" надеется взвинтить цену за свою звезду до 100 миллионов фунтов.

Руководство "Юнайтед" опасается быть втянутым в этот аукцион и не хочет повторять свои ошибки из прошлого, когда клуб порой переплачивал за игроков, а затем никак не мог от них избавиться.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. yela 08.02.2024 15:52 # yela
    Нах он за такие деньги не нужен.
    Ему голов 20 нужно забить до конца сезона, чтобы оправдать такой ценник. Но этого не будет, не уровень Холланда

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  2. black-sumrak1990 08.02.2024 15:24 # black-sumrak1990
    Не стоит таких денег:(

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  3. bes-ter 08.02.2024 15:22 # bes-ter
    Расисты, чёртовы. Негра с аукциона продавать решили.

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  4. vyrentz 08.02.2024 15:19 # vyrentz
    В Арс это слишком жирно для канониров

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