МЮ откажется участвовать в аукционе за Тоуни
"Манчестер Юнайтед" не позволит себе быть втянутым в аукцион с другими клубами за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.
Как сообщает Daily Mirror, приглашение нападающего является одним из приоритетов для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на грядущее лето.
"Юнайтед" остро нуждается в бомбардире, потому что забил лишь 31 гол в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги, а вдобавок находится на пороге расставания с Антони Мартиалем.
Тен Хаг определил Тоуни в качестве возможной цели на летнее окно, однако боссы "Юнайтед" не готовы переплачивать за 27-летнего игрока сборной Англии.
Тоуни также вызывает интерес у "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", а от контракта Айвена остается только один полный год, поэтому "Брентфорд" надеется взвинтить цену за свою звезду до 100 миллионов фунтов.
Руководство "Юнайтед" опасается быть втянутым в этот аукцион и не хочет повторять свои ошибки из прошлого, когда клуб порой переплачивал за игроков, а затем никак не мог от них избавиться.
08.02.2024 15:00
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Нах он за такие деньги не нужен.
Ему голов 20 нужно забить до конца сезона, чтобы оправдать такой ценник. Но этого не будет, не уровень Холланда
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Не стоит таких денег:(
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Расисты, чёртовы. Негра с аукциона продавать решили.
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В Арс это слишком жирно для канониров
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