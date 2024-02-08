"Ливерпуль" может подписать Адарабиойо
"Ливерпуль" обдумывает приглашение центрального защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо грядущим летом.
Укрепление центра обороны является одной из приоритетных задач для "Ливерпуля" на грядущее лето, учитывая истекающий контракт Жоэля Матипа и возраст Виргила Ван Дейка.
И решение этой проблемы "Ливерпуль" может получить бесплатно, потому что контракт Адарабиойо с "Фулхэм" истекает в конце сезона.
Адарабиойо вызывает интерес у целого ряда клубов, включая "Тоттенхэм" и "Милан", однако "Фулхэм" еще не потерял надежду договориться с 26-летним англичанином о продлении сотрудничества.
Как сообщает Evening Standard, Адарабиойо не исключает подписание нового контракта с "Фулхэмом" и решение о своем будущем примет в конце сезона.
Приглашение Адарабиойо помогло бы "Ливерпулю" и с соблюдением лимита УЕФА на доморощенных игроков в следующем сезоне.
08.02.2024 14:00
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