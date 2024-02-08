Йорк советует Тен Хагу навестить маму Рэшфорда

Легенда "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу съездить в гости к своему нападающему Маркусу Рэшфорду и его маме.

Напомним, в конце января Рэшфорд угодил в громкий скандал. Таблоиды смаковали подробности поездки Маркуса в Белфаст, где он устроил 12-часовой марафон по употреблению текилы, веселился в ночном клубе и вышвырнул из номера отеля свою девушку.



После этих похождений Рэшфорд пропустил тренировку "Юнайтед", сославшись на плохое самочувствие. В результате Маркус был отстранен от участия в матче Кубка Англии против "Ньюпорта" и оштрафован клубом на две недельные зарплаты.



Это уже третий известный случай за последний год с небольшим, когда у Рэшфорда возникают проблемы с дисциплиной, и Йорк считает, что Тен Хаг не может оставить это просто так.



"Я не одобряю его поведение, но, думаю, он вышел и извинился за это. Вообще-то, мне кажется, что Маркус Рэшфорд — лучший игрок "Манчестер Юнайтед".



"Ты не можешь позволить, чтобы твой лучший игрок вел себя столь глупо. Так не должно быть. Есть причина, почему это происходит, и задача тренера в том, чтобы обнаружить эти причины. Ему нужно поговорить один на один, чтобы понять, что происходит с его звездным игроком".



"Там что-то происходит! Происходит, чего мы не знаем. Да, он не должен был делать того, что сделал в Белфасте, и я ни минуты не одобряю это, но у этой проблемы должен быть корень, до которого нужно добраться".



"На месте Тен Хага, я бы приехал к нему домой, я бы поговорил один на один с ним, его мамой, его агентом. Эти разговоры необходимы", — цитирует Йорка Manchester Evening News.