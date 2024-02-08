Босс Премьер-Лиги признал недочеты VAR

Спортивный директор Премьер-Лиги Тони Скоулз заявил, что в английском первенстве слишком много проверок VAR, и они занимают слишком много времени.

Согласно статистике Премьер-Лиги, до введения системы VAR доля правильных решений рефери составлял 82%. С введением она выросла до 96%.



Однако VAR продолжает подвергаться критике и время от времени дает осечки, поэтому Скоулз и коллеги настроены улучшить это.



"Ясное дело, в мире VAR не все идеально. Мы осознаем это, и мы знаем, что нам еще нужно проделать определенную работу. Мы делаем слишком много проверок, а также тратим на них слишком много времени. До какой-то степени это можно понять, учитывая уровень давления, под которым находятся эти парни".



"Но проверки занимают слишком много времени, и это влияет на течение матча. Мы всецело осознаем это, и нам нужно увеличить эту скорость, при этом сохранив точность".



"Мы не хотим поставить под угрозу точность. Но в этом сезоне на принятия решений тратится больше времени, а вдобавок к VAR приковано повышенное внимание из-за пары громких решений".



"Им требуется больше времени, но с помощью тренировок и развития мы хотим, чтобы они были сосредоточены на принятии решения по увиденным фактам — без того, чтобы проверять это второй или третий раз", — цитирует Скоулза ESPN.