Босс Премьер-Лиги признал недочеты VAR
Спортивный директор Премьер-Лиги Тони Скоулз заявил, что в английском первенстве слишком много проверок VAR, и они занимают слишком много времени.
Согласно статистике Премьер-Лиги, до введения системы VAR доля правильных решений рефери составлял 82%. С введением она выросла до 96%.
Однако VAR продолжает подвергаться критике и время от времени дает осечки, поэтому Скоулз и коллеги настроены улучшить это.
"Ясное дело, в мире VAR не все идеально. Мы осознаем это, и мы знаем, что нам еще нужно проделать определенную работу. Мы делаем слишком много проверок, а также тратим на них слишком много времени. До какой-то степени это можно понять, учитывая уровень давления, под которым находятся эти парни".
"Но проверки занимают слишком много времени, и это влияет на течение матча. Мы всецело осознаем это, и нам нужно увеличить эту скорость, при этом сохранив точность".
"Мы не хотим поставить под угрозу точность. Но в этом сезоне на принятия решений тратится больше времени, а вдобавок к VAR приковано повышенное внимание из-за пары громких решений".
"Им требуется больше времени, но с помощью тренировок и развития мы хотим, чтобы они были сосредоточены на принятии решения по увиденным фактам — без того, чтобы проверять это второй или третий раз", — цитирует Скоулза ESPN.
08.02.2024 11:00
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Шольз... Теперь точно уже всё ясно на счёт этой протухшей конторки.
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