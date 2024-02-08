Льорис получил от "Тоттенхэма" 2 млн. фунтов на прощание

Голкипер Уго Льорис получил от "Тоттенхэма" 2 миллиона фунтов перед уходом из лондонского клуба.

Льорис сыграл свыше 400 матчей за "Тоттенхэм" с 2012 года, но прошлым летом утратил статус первого номера "шпор", оказавшись за спиной у Гульельмо Викарио.



Так и не сыграв ни минуты за команду Анге Постекоглу в этом сезоне, в конце декабря 37-летний француз перешел в "Лос-Анджелес".



Как сообщает Daily Mail, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не только позволил Льорису перейти в клуб МЛС свободным агентом, но и на прощание выплатил Уго 2 млн. фунтов.



Эта сумма соответствует остаточной стоимости истекавшего в конце сезона контракта Льориса с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.



За свои 11 лет в "Тоттенхэме" Льорис всегда позитивно высказывался насчет своих отношений с Леви, и тот учел заслуги Уго перед клубом.