У Премьер-Лиги могут возникнуть вопросы к "Сити" насчет Савио

Савио У Премьер-Лиги могут возникнуть вопросы к "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Савио и стоимости этой сделки.

Напомним, на днях стало известно, что Савио станет первым новичком "Сити" грядущим летом. "Горожане" уже полностью согласовали покупку игрока, который в этом сезоне блистает за "Жирону" на правах аренды из "Труа".

Согласование этого трансфера было простым для "Сити", потому что "Жирона" и "Труа" являются родственными для "горожан" клубами, входя в империю City Football Group.

Вопрос лишь в том, за какую цену "Сити" купит Савио. Как сообщает The Telegraph, у Премьер-Лиги могут появиться вопросы, если стоимость сделки будет ниже рыночной.

Согласно слухам, клубы Премьер-Лиги и Бундеслиги были готовы заплатить около 25 миллионов фунтов за 19-летнего бразильца, который забил пять голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах этого сезона Ла Лиги за "Жирону".

Отметим, что в правилах Премьер-Лиги и УЕФА обозначены условия трансферов между клубами с общими владельцами. Регламенты напрямую требуют обоснования стоимости по таким сделкам.


Метки Жирона, Манчестер Сити, Савио, Труа

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 08.02.2024 09:44 # drogba11cool
    А вот у Мудрика, Энцо, Кайседо цены выше рыночной были или это не проверяется?

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  2. girasimus 08.02.2024 09:42 # girasimus
    Даже представить трудно, сколько у Сити откатов.

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  3. gary47 08.02.2024 09:11 # gary47
    Я так понимаю с остальными 115 вопросами уже все решено в положительную для шейхов сторону.

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