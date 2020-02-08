У Премьер-Лиги могут возникнуть вопросы к "Сити" насчет Савио

У Премьер-Лиги могут возникнуть вопросы к "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Савио и стоимости этой сделки.

Напомним, на днях стало известно, что Савио станет первым новичком "Сити" грядущим летом. "Горожане" уже полностью согласовали покупку игрока, который в этом сезоне блистает за "Жирону" на правах аренды из "Труа".



Согласование этого трансфера было простым для "Сити", потому что "Жирона" и "Труа" являются родственными для "горожан" клубами, входя в империю City Football Group.



Вопрос лишь в том, за какую цену "Сити" купит Савио. Как сообщает The Telegraph, у Премьер-Лиги могут появиться вопросы, если стоимость сделки будет ниже рыночной.



Согласно слухам, клубы Премьер-Лиги и Бундеслиги были готовы заплатить около 25 миллионов фунтов за 19-летнего бразильца, который забил пять голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах этого сезона Ла Лиги за "Жирону".



Отметим, что в правилах Премьер-Лиги и УЕФА обозначены условия трансферов между клубами с общими владельцами. Регламенты напрямую требуют обоснования стоимости по таким сделкам.