Обамеянг советует "Барселоне" позвать Клоппа

Бывший нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг посоветовал каталонскому клубу пригласить главного тренера "Ливерпуля" Юрген Клопп.

В прошлом месяце Клопп объявил, что покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона, потому что у него "заканчивается энергия".



Почти одновременно с этим рулевой "Барселоны" Хави поведал публике, что тоже оставляет свой пост в июне.



И хотя ожидается, что Клопп возьмет некоторое время на отдых, Обамеянг был бы счастлив увидеть своего бывшего наставника по дортмундской "Боруссии" на "Ноу Камп".



"Клопп придает вам энергии, всего. Он выигрывал важные трофеи, он хороший тренер. Если у "Барсы" есть шанс, то это был бы хороший вариант. Мне было очень комфортно с ним в Дортмунде. Было бы невероятно, если он перейдет", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.