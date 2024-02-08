Обамеянг советует "Барселоне" позвать Клоппа

Юрген Клопп Бывший нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг посоветовал каталонскому клубу пригласить главного тренера "Ливерпуля" Юрген Клопп.

В прошлом месяце Клопп объявил, что покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона, потому что у него "заканчивается энергия".

Почти одновременно с этим рулевой "Барселоны" Хави поведал публике, что тоже оставляет свой пост в июне.

И хотя ожидается, что Клопп возьмет некоторое время на отдых, Обамеянг был бы счастлив увидеть своего бывшего наставника по дортмундской "Боруссии" на "Ноу Камп".

"Клопп придает вам энергии, всего. Он выигрывал важные трофеи, он хороший тренер. Если у "Барсы" есть шанс, то это был бы хороший вариант. Мне было очень комфортно с ним в Дортмунде. Было бы невероятно, если он перейдет", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.


Метки Барселона, Клопп, Ливерпуль, Обамеянг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 249

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Последние комментарии:




  1. biboran-united 08.02.2024 08:25 # biboran-united
    Сразу видно, что Михайло в фифу или еаfc не играет,
    Сто процентно знал бы, что Обамеянг уже полгода в Олимпиаде&#128514;

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  2. v3x 08.02.2024 08:20 # v3x
    Так своему клубу или барсе? Он в Марселе если ч0

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  3. vals1702 08.02.2024 08:16 # vals1702
    зачем идти в клуб-банкрот

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