FA проголосует против того, чтобы Чеферин задержался на посту президента УЕФА

FA собирается проголосовать против того, чтобы Александер Чеферин остался президентом УЕФА еще на один срок.

Чеферин сменил Мишеля Платини во главе УЕФА в 2016. В 2019 и 2023 годах Александер продлевал свои полномочия с помощью голосования Национальных ассоциаций.



Существующие правила ограничивают количество сроков на посту президента УЕФА тремя, а для Чеферина этот третий срок истекает в 2027 году.



В данный момент Чеферин и его соратники пытаются изменить правила, чтобы Александер получил возможности остаться у власти и после 2027 года.



Чеферин хочет внести поправку, согласно которой назначение до 2017 года не будет считаться одним из трех разрешенных сроков. Это позволило бы словенцу остаться президентом УЕФА еще на один четырехлетний цикл — до 2031 года.



Голосование по соответствующей поправке пройдет во время ежегодного конгресса УЕФА в Париже в четверг. Однако Англия уже решила, что проголосует против, сообщает BBC.



Для принятия этой поправки необходимо, чтобы за проголосовали две трети из 55 Национальных ассоциаций.



Добавим, разногласия по поводу дальнейшего пребывания Чеферина на своем посту уже привели к тому, что технический директор УЕФА Звонимир Бобан, давний соратник Александера, подал в отставку в знак протеста.