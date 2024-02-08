Почеттино: "Возможно, наш лучший матч в сезоне"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что против "Астон Виллы" его команда провела свой, возможно, лучший матч в этом сезоне.

К переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии против "Виллы" "Челси" подходил на фоне разочаровывающего домашнего поражения 2:4 от "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге.



Однако Почеттино заранее знал, что та неудача только подстегнет "Челси" к хорошей игре на "Вилла Парк", и чутье его не подвело, потому что "синие" одержали уверенную победу 1:3.



"Мы разговаривали об этом в раздевалке, и я думаю, это был один из наших лучших или, возможно, лучший матч в этом сезоне".



"Мы так рады. Игроки играли в футбол с удовольствием, и это радует больше всего".



"Вся команда была сплоченной, готовой соперничать, готовой сражаться. Как вы знаете, энергия и настрой всегда имеют определяющее значение, и сегодня у нас был порядок с этим. Я говорил игрокам: "Я по-настоящему верю, но и вам нужно поверить". Это вопрос настроя и готовности сражаться, и уже затем прикладывается талант".



"Сегодня я чувствовал себя более расслабленным, чем когда-либо, потому что я знал, что команда проявит себя. Я мог чувствовать это после "Вулверхэмптона". Ты по-настоящему знаешь, когда игроки с тобой, когда им не все равно, когда они хотят играть за тебя, и порой этому коллективу нужна такая встряска, чтобы осознать, что ты можешь подстегнуть себя и играть лучше", — цитирует Почеттино talkSPORT.