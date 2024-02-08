"Челси" победил "Виллу" в переигровке

Со второй попытки "Челси" удалось переиграть "Астон Виллу" в 4-м раунде Кубка Англии — 1:3.

Хозяева "Вилла Парк" лучше начали матч, но на 11-й минуте пропустили. Нони Мадуэке отбросил мяч в штрафной на Конора Галлахера, а тот в касание пробил в угол ворот — 0:1.



"Вилла" бросилась отыгрываться, но "Челси" выдержал это давление, а на 21-й минуте развил свое преимущество. Николас Джексон свободно пробил головой с границы вратарской после навеса Мало Гюсто с правого фланга — 0:2.



Хозяева были шокированы таким развитием событий и в остатке первого тайма не смогли создать угроз воротам Джордже Петровича.



Надежды "Виллы" на "камбэк" были окончательно перечеркнуты на 54-й минуте, когда Энцо Фернандес со штрафного закрутил мяч в "девятку" ворот своего партнера по сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса — 0:3.



В дальнейшем игра складывалась безмятежно для гостей. Хозяева, конечно, имели пару неплохих моментов, но слишком не усердствовали.



В концовке темп совсем упал, но в компенсированное время "Вилле" вдруг удался гол престижа. Это Мусса Диаби нанес дальний удар с касанием штанги — 1:3.



"Челси" на удивление уверенно провел этот матч, а вот "Вилла" откровенно разочарована, особенно с учетом фактора домашнего поля. Дальше в Кубке Англии "синих" ждет "Лидс".



"Астон Вилла" — "Челси" — 1:3 (0:2)



Голы: Диаби 90 — Галлахер 11, Джексон 21, Фернандес 54.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Карлос, Лангле, Морено, Бэйли (Дзаньоло 88), Камара (Ироегбунам 87), Луис, Макгинн (Диаби 72), Тилеманс (Рэмси 71), Уоткинс.



"Челси": Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадиашиле (Гилкрист 87), Чилуэлл, Галлахер, Кайседо, Фернандес, Мадуэке (Стерлинг 75), Джексон (Нкунку 87), Палмер (Силва 81).



Предупреждения: Карлос — Петрович, Фернандес.