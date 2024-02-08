"Челси" победил "Виллу" в переигровке
Со второй попытки "Челси" удалось переиграть "Астон Виллу" в 4-м раунде Кубка Англии — 1:3.
Хозяева "Вилла Парк" лучше начали матч, но на 11-й минуте пропустили. Нони Мадуэке отбросил мяч в штрафной на Конора Галлахера, а тот в касание пробил в угол ворот — 0:1.
"Вилла" бросилась отыгрываться, но "Челси" выдержал это давление, а на 21-й минуте развил свое преимущество. Николас Джексон свободно пробил головой с границы вратарской после навеса Мало Гюсто с правого фланга — 0:2.
Хозяева были шокированы таким развитием событий и в остатке первого тайма не смогли создать угроз воротам Джордже Петровича.
Надежды "Виллы" на "камбэк" были окончательно перечеркнуты на 54-й минуте, когда Энцо Фернандес со штрафного закрутил мяч в "девятку" ворот своего партнера по сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса — 0:3.
В дальнейшем игра складывалась безмятежно для гостей. Хозяева, конечно, имели пару неплохих моментов, но слишком не усердствовали.
В концовке темп совсем упал, но в компенсированное время "Вилле" вдруг удался гол престижа. Это Мусса Диаби нанес дальний удар с касанием штанги — 1:3.
"Челси" на удивление уверенно провел этот матч, а вот "Вилла" откровенно разочарована, особенно с учетом фактора домашнего поля. Дальше в Кубке Англии "синих" ждет "Лидс".
"Астон Вилла" — "Челси" — 1:3 (0:2)
Голы: Диаби 90 — Галлахер 11, Джексон 21, Фернандес 54.
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Карлос, Лангле, Морено, Бэйли (Дзаньоло 88), Камара (Ироегбунам 87), Луис, Макгинн (Диаби 72), Тилеманс (Рэмси 71), Уоткинс.
"Челси": Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадиашиле (Гилкрист 87), Чилуэлл, Галлахер, Кайседо, Фернандес, Мадуэке (Стерлинг 75), Джексон (Нкунку 87), Палмер (Силва 81).
Предупреждения: Карлос — Петрович, Фернандес.
08.02.2024 00:55
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Последние комментарии:
Вилла не вышла на матч
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C проходом! Неужели сыграли нормально.
Центр поля начал норм отрабатывать сразу игра пошла по другому сценарию. Что мешало так же сломя голову е6ашить в других матчах. Энцо МОТМ. Мудрик долго будет возвращаться в основу с таким Мадуэке.
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Все понятно. Пакет решил слиться ближе к финалу, чтобы сделать Челси больнее.
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Походу Эмери выпадет из 4-ки, скорее туда манки с курами заползут.
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пинсов поздравляю, после глубоких отсосов такой матч им на радость, ну а теперь апл там орлы, КОРОЛИ, а потом финал против колбасных, короче будут не просто отсасывать а еще и в жопу их е6ать будут
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Поздравляю 👏
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С победой! Заслуженно, уверенно, красиво!
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молодцы! ахуенно сыграли
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Галлахер норм отыграл
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