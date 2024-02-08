Ван Перси вернулся на базу "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси посетил тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне.

Ван Перси был замечен на трибуне "Олд Траффорд" во время победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье (3:0).



Ван Перси повидался с бывшим главным тренером "Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, который в 2012 году купил его из "Арсенала", а также провел четырехчасовую встречу с нынешним наставником "дьяволов" Эриком Тен Хагом за ужином.



Этим Ван Перси не ограничился и в среду был замечен в Каррингтоне. У болельщиков "Юнайтед" появились определенные вопросы и подозрения, и клуб поспешил прояснить ситуацию.



Оказывается, Ван Перси получил допуск к базе "Юнайтед" в рамках тренерских курсов на лицензию УЕФА категории Pro в сотрудничестве с Голландской федерацией футбола.



Процесс получения Робином указанной лицензии находится в завершающей фазе, и вскоре 40-летний голландец сможет попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Добавим, когда Тен Хаг возглавил "Юнайтед" летом 2022, ходили слухи, что Ван Перси может стать его ассистентом. Однако Робин предпочел остаться в системе "Фейеноорда", где до сих пор работает с молодежью.