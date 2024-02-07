Агент опроверг слухи о том, что Энцо хочет уйти из "Челси"

Агент полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса опроверг слухи о том, что его клиент помышляет о смене клуба грядущим летом.

В среду утром появились слухи, что Фернандес не чувствует себя счастливым в "Челси", несмотря на то, что является ключевым игроком в команде Маурисио Почеттино.



Сообщалось, что представители Фернандеса уже контактируют с заинтересованными клубами, подыскивая варианты для Энцо в преддверии летнего трансферного окна.



Реакция со стороны лагеря Фернандеса не заставила себя ждать. Агент Уриэль Перес настаивает, что 23-летний аргентинец видит свое будущее в "Челси", с которым у него есть контракт до 2031 года.



"У игрока нет намерений насчет ухода. Руководители клуба очень четко объяснили нам своей проект. Это план, которому суждено быть сложным поначалу, потому что приходят новые и молодые игроки, но когда все устаканится, "Челси" будет двигаться вперед".



"Желание Энцо Фернандеса в том, чтобы остаться и достичь успеха. Мы не встречались ни с какими клубами и не пытались разговаривать ни с какими клубами. Мы знаем, в чем желание игрока. Разумеется, он бы хотел, чтобы клуб находился в другом положении, но это будет достигнуто с помощью упорной работы", — сообщил Перес AS.