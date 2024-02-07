Почеттино: "Мои волосы не выпадут от того, что соперник был лучше"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что неважные результаты команды не заставят его поседеть или полысеть.

Почеттино оказался под громадным давлением после поражений от "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" с четырьмя пропущенными голами в каждом.



Однако Почеттино, указывая на свои темные волосы, уверяет, что он не поддается внешнему влиянию, а неважные результаты — это не такой стресс, как, например, потеря урожая у фермеров.



"Футбол — моя страсть, не работа. Чтобы быть сосредоточенным на игре в футбол, тебе требуется свободный разум. Ты не можешь позволить, чтобы на тебя влияли фондовый рынок в Нью-Йорке или Токио, погода или плохой урожай у фермеров. Поэтому мои волосы остаются такими же. Я не страдаю от вещей, за которые не отвечаю. Я страдаю из-за спорта, из-за футбола, стараясь сделать игроков лучше".



"Это спорт. Ты можешь победить или проиграть. Если на моей ферме не будет дождя, то я не смогу вырастить урожай. Это убьет бизнес моей семьи, и им нужны будут деньги. Вот это стресс. Из-за этого у тебя могут выпасть волосы. Но мои волосы не выпадут из-за того, что соперник был лучше", — цитирует Почеттино The Guardian.