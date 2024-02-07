Сон вернется к тренировкам с "Тоттенхэмом" в четверг

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин вернется к тренировкам на базе своего клуба в четверг.

В минувший вторник Сон потерпел со сборной Южной Кореи, где он также носит капитанскую повязку, сенсационное поражение 2:0 от Иордании в полуфинале Кубка Азии.



Таким образом, занимающие 23-е место в рейтинге ФИФА южнокорейцы не смогли пробиться в назначенный на ближайшую субботу финал Кубка Азии, где Иордания сыграет с Катаром.



Эта сенсация означает, что Сон сможет вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм" раньше ожидаемого. The Guardian предполагает, что 31-летний нападающий сыграет против "Брайтона" в Премьер-Лиге в ближайшую субботу.



До отъезда на Кубок Азии в начале января Сон демонстрировал отличную форму, забив 12 голов и отдав пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



Сон пропустил последние пять матчей "Тоттенхэма". В них "шпоры" набрали пять очков из девяти возможных в Премьер-Лиге, а также вылетели от "Манчестер Сити" из Кубка Англии, где перед этим одолели "Бернли".