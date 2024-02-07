Дрогба поддержал Почеттино и игроков "Челси"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба выразил свою поддержку главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино и его команде.

В прошлом году, когда "Челси" вылетел из Лиги Чемпионов, Дрогба заявил, что "больше не узнает свой клуб" при новых владельцах.



По мнению Дрогба, Почеттино и его молодым игрокам просто требуется время, чтобы преодолеть трудности. Владельцам же "Челси" Дидье советует брать пример с их предшественника.



"Это непростой момент для клуба, но у них есть моя поддержка и мое доверие. Эти молодые игроки перешли в "Челси", потому что мы создали наследие, и они хотят быть частью этого наследия".



"К сожалению, в футболе нет времени, но им потребуется время, чтобы приспособиться. Вы должны помнить, что во время моего перехода в "Челси" здесь была группа игроков в возрасте 24, 25, 26, иногда 27 лет, поэтому мы уже были готовы".



"Они же все еще учатся, они все еще молоды. Дайте им время, и когда они выйдут на свой пик, каждый скажет: "Вау, это новое поколение, это лучшая команда, что когда-либо была у "Челси".



"Это лишь вопрос времени, и я надеюсь, их видение будет довольно похоже на то, что было у нас, когда Роман Абрамович купил клуб. Каждый знает, чего Почеттино добился в Премьер-Лиге. Он хорошо знает эту лигу, и он делает свою работу наилучшим образом", — цитирует Дрогба Evening Standard.