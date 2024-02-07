Джесси Лингард перешел в "Сеул"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард завершил свой переход в "Сеул" из Южной Кореи.

Лингард находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его однолетний контракт с "Ноттингем Форест".



Прошлым летом Лингард некоторое время тренировался с "Вест Хэмом", после чего сорвался в Саудовскую Аравию, где не сумел договориться по зарплате с "Аль-Иттифаком".



Лингарда сватали в клубы со всего мира, включая МЛС, но в итоге 31-летний англичанин решил продолжить карьеру в столице Южной Кореи.



Как сообщает Sky Sports, Лингард заключил с "Сеулом" двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



В прошлом сезоне "Сеул" занял седьмое место из 12 возможных в южнокорейском первенстве.