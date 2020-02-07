Бербатов ожидает, что "Челси" уволит Почеттино в случае поражения от "Виллы"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов ожидает, что "Челси" уволит своего главного тренера Маурисио Почеттино, если вылетит из Кубка Англии в среду вечером.

В среду вечером "Челси" проведет переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии, сразившись на выезде с "Астон Виллой", которая в данный момент находится в топ-4 Премьер-Лиги.



И хотя Почеттино неоднократно призывал людей к терпению, Бербатов не думает, что владельцы "Челси" простят Маурисио поражение на "Вилла Парк".



"Я не удивлюсь, если "Челси" уволит Маурисио Почеттино в случае поражения".



"Челси" потратил так много денег на игроков — и они обладают хорошими игроками, но очевидно, что у них не ладится игра. Их последний матч, когда "Челси" проиграл 2:4 на "Стэмфорд Бридж", был ярким примером того хаоса, который творится на поле. Вы можете видеть, что порой "Челси" выглядит потерянным и не знает, что делать".



"Конечно, невозможно, избавиться от всей команды. Первым всегда должен уйти главный тренер. Почеттино всегда пытался говорить, что "Челси" — это долгосрочный проект, но в футболе у владельцев клубов нет этого терпения. Думаю, если "Челси" проиграет свой следующий матч, Почеттино будет уволен", — сообщил Бербатов Betfair.