Жена Силвы извинилась за призыв к увольнению Почеттино

Жена защитника "Челси" Тиаго Силвы извинилась за призыв к увольнению главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.

После домашнего поражения "Челси" от "Вулверхэмптона" со счетом 2:4 в минувшее воскресенье Белле Силва написала в твиттере, что "настало время для перемен", а если промедлить, "то станет слишком поздно", явно намекая на необходимость немедленно уволить Почеттино.



Накануне Почеттино сказал, что 39-летний бразилец сам подошел к нему и обсудил поступок своей супруги, которая, будучи инфлюенсером и звездой телевидения, обладает большим медийным весом.



Сегодня Белле Силва вновь обратилась к социальным сетям и публично извинилась за предыдущие комментарии.



"Мне жаль, что личная вспышка эмоций меня как страстного фаната "Челси" вызвала такой эффект. Я страстно поддерживаю команду, я радуюсь победам и огорчаюсь поражениями. Все мы хотим одного и того же: чтобы команда побеждала. Вперед, "Челси"! — написала Белле.