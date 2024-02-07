Жена Силвы извинилась за призыв к увольнению Почеттино
Жена защитника "Челси" Тиаго Силвы извинилась за призыв к увольнению главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.
После домашнего поражения "Челси" от "Вулверхэмптона" со счетом 2:4 в минувшее воскресенье Белле Силва написала в твиттере, что "настало время для перемен", а если промедлить, "то станет слишком поздно", явно намекая на необходимость немедленно уволить Почеттино.
Накануне Почеттино сказал, что 39-летний бразилец сам подошел к нему и обсудил поступок своей супруги, которая, будучи инфлюенсером и звездой телевидения, обладает большим медийным весом.
Сегодня Белле Силва вновь обратилась к социальным сетям и публично извинилась за предыдущие комментарии.
"Мне жаль, что личная вспышка эмоций меня как страстного фаната "Челси" вызвала такой эффект. Я страстно поддерживаю команду, я радуюсь победам и огорчаюсь поражениями. Все мы хотим одного и того же: чтобы команда побеждала. Вперед, "Челси"! — написала Белле.
07.02.2024 17:00
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