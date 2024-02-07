Почеттино: "Мы строим команду с нуля"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ему требуется время, потому что он строит команду "с нуля".

После 23 сыгранных матчей в сезоне Премьер-Лиги 2023/24 "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги и имеет отрицательную разницу мячей.



Почеттино уже находится под громадным давлением, однако Маурисио призывает людей быть терпеливыми, указывая на то, что прошлым летом он пришел на развалины.



"Мы в процессе создания команды. Это как строительство дома. Ты должен убедиться, что выполнил все шаги. Мы строим с нуля. Это всегда требует времени".



"Посмотрите на проект "Манчестер Сити" или "Ливерпуля" — это всегда требует времени, а также очень четкого руководства, как это обеспечили Пеп (Гвардиола) или Юрген (Клопп). Эти проекты очень четко это показывают", — цитирует Почеттино The Guardian.