Почеттино: "Мы строим команду с нуля"
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ему требуется время, потому что он строит команду "с нуля".
После 23 сыгранных матчей в сезоне Премьер-Лиги 2023/24 "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги и имеет отрицательную разницу мячей.
Почеттино уже находится под громадным давлением, однако Маурисио призывает людей быть терпеливыми, указывая на то, что прошлым летом он пришел на развалины.
"Мы в процессе создания команды. Это как строительство дома. Ты должен убедиться, что выполнил все шаги. Мы строим с нуля. Это всегда требует времени".
"Посмотрите на проект "Манчестер Сити" или "Ливерпуля" — это всегда требует времени, а также очень четкого руководства, как это обеспечили Пеп (Гвардиола) или Юрген (Клопп). Эти проекты очень четко это показывают", — цитирует Почеттино The Guardian.
07.02.2024 16:00
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Последние комментарии:
Ну все верно говорит
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молодец поч, работай, в апл сезон всё равно в помойку. в кубках пободаемся. а на следующий сезон уже максимальный спрос.
а вот если уволят и возьмут опять какого-то ноунейма, типо чмоттера, это будет конец, ничо уже не поможет с такими тупыми управляющими. надеюсь всё-таки они учатся на своих ошибках, хотелось бы верить
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эт правда. насекомое закончило на 8м месте и проебало финал ле в своём первом сезоне
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Средний тренер, для команды середняка
С таким тренером нельзя надеяться на что то серьёзное
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