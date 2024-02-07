Почеттино: "Мы строим команду с нуля"

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ему требуется время, потому что он строит команду "с нуля".

После 23 сыгранных матчей в сезоне Премьер-Лиги 2023/24 "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги и имеет отрицательную разницу мячей.

Почеттино уже находится под громадным давлением, однако Маурисио призывает людей быть терпеливыми, указывая на то, что прошлым летом он пришел на развалины.

"Мы в процессе создания команды. Это как строительство дома. Ты должен убедиться, что выполнил все шаги. Мы строим с нуля. Это всегда требует времени".

"Посмотрите на проект "Манчестер Сити" или "Ливерпуля" — это всегда требует времени, а также очень четкого руководства, как это обеспечили Пеп (Гвардиола) или Юрген (Клопп). Эти проекты очень четко это показывают", — цитирует Почеттино The Guardian.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2024 16:00

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  1. narcot-fake 07.02.2024 17:15 # narcot-fake
    Ну все верно говорит

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  2. skydreams 07.02.2024 16:48 # skydreams
    молодец поч, работай, в апл сезон всё равно в помойку. в кубках пободаемся. а на следующий сезон уже максимальный спрос.

    а вот если уволят и возьмут опять какого-то ноунейма, типо чмоттера, это будет конец, ничо уже не поможет с такими тупыми управляющими. надеюсь всё-таки они учатся на своих ошибках, хотелось бы верить

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  3. narcot 07.02.2024 16:07 # narcot
    эт правда. насекомое закончило на 8м месте и проебало финал ле в своём первом сезоне

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  4. theo-zm 07.02.2024 16:02 # theo-zm
    Средний тренер, для команды середняка
    С таким тренером нельзя надеяться на что то серьёзное

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