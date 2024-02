"Брайтон" согласовал покупку Османа

"Брайтон" согласовал приобретение нападающего "Норшелланна" Ибрагима Османа.

Как сообщает The Athletic, "Норшелланн" согласился отпустить Османа в "Брайтон" за 19.5 млн. евро (16.7 млн. фунтов), причем сам Ибрагим уже прошел медобследование.



Интерес к Осману из Премьер-Лиги существовал еще в январе, когда "Вест Хэм" сделал несколько предложений насчет Ибрагима. Однако "молотобойцы" были готовы заплатить за 19-летнего ганца не более 13 млн. фунтов.



Осечка "Вест Хэма" позволила "Брайтону" перехватить Османа, который после своего дебюта год назад сыграл 27 матчей за "Норшелланн", забив два гола.



Стоит отметить, что свое футбольное образование Осман получил на родине в Гане, занимаясь в академии Right to Dream, выходцем откуда является ивуарийский вингер "Брайтона" Симон Адингра.