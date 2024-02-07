Франк ожидает, что Тоуни будет продан летом

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк ожидает, что его нападающий Айвен Тоуни будет продан грядущим летом.

Слухи о продаже Тоуни ходили еще в преддверии зимнего трансферного окна, но "Брентфорд" так и не получил предложений по Айвену в январе.



Однако после окончания этого сезона у 27-летнего Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, что не оставляет "пчелам" иного выбора.



"Это довольно очевидно, что Айвен Тоуни наиболее вероятно будет продан летом".



"Продажа твоего лучшего игрока может принести много денег, но в то же время я помню, что к лету у него останется только один год по контракту".



"Мы также знаем, чего он стоит. Не думаю, что прямо сейчас в мире найдется много нападающих лучше, чем он".



"Он действительно хороший нападающий, который находится в расцвете сил как футболист. Будучи тренером, я бы предпочел сохранить Тоуни, но было бы весело однажды увидеть его в команде топ-уровня".



"Этой зимой у нас не было предложений насчет него, но я был бы удивлен, если бы многие клубы не интересовались им", — цитирует Франка Evening Standard.