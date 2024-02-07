Де Брюйне видит у "Сити" четыре конкурента

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что в данный момент у его команды есть четыре конкурента в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Победа 1:3 над "Брентфордом" в минувший понедельник вечером позволила "Сити" сравняться по очкам с "Арсеналом" и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до двух баллов.



Однако Де Брюйне, отметившийся очередной результативной передачей против "пчел", считает, что угрозу "Сити" также представляют "Астон Вилла" и "Тоттенхэм".



"В конкурентах у нас так много команд. "Ливерпуль" и "Арсенал" соперничают с нами. Я бы сказал, что даже "Вилла" и "Тоттенхэм" близки. Набирается уже пятеро в данный момент. Это уже создает небольшое давление, но нет смысла забегать вперед и думать, что будет через два месяца".



"Нам нужно выигрывать матчи сейчас, стараясь получать удовольствие. Мы знаем, что нам нужно делать. Давление есть всегда, и мы будем готовы сражаться до конца", — сообщил Де Брюйне Evening Standard.