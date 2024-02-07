Моуриньо был бы счастлив вернуться в "Челси"

Жозе Моуриньо был бы счастлив вернуться на должность главного тренера "Челси".

Моуриньо находится без работы с прошлого месяца, когда от его услуг отказалась "Рома". Вскоре после этого появились слухи о желании Жозе вернуться в "Манчестер Юнайтед", однако Daily Mail утверждает, что португальский специалист с радостью бы возглавил "Челси" — в третий раз за карьеру.



Моуриньо заслужил репутацию серийного коллекционера трофеев, однако за девять последних лет Жозе завоевал лишь один чемпионский титул и только три больших трофея.



Впрочем, и "Челси" сейчас выглядит совершенно другим клубом, нежели в 2004 или 2013 годах, когда Моуриньо заступал на тренерский мостик "синих".



Новые владельцы "Челси" планируют на долгосрочную перспективу, не жалея никаких денег на талантливых молодых игроков, но их ставка на Маурисио Почеттино как на своего рулевого не оправдывает себя.



Более того, в данный момент "Челси" пока даже не может позволить себе избавиться от Почеттино, потому что это было бы чревато для клуба нарушением правил финансового фейр-плей ввиду выплаты компенсации за увольнение.



Что касается Моуриньо, то он по-прежнему владеет особняком за 25 миллионов фунтов в Лондоне, где живут его семья и дети, и возвращение в клуб, который близок его сердцу, могло бы стать идеальным вариантом для него. Другой вопрос, что думают владельцы "Челси" насчет Жозе.