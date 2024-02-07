Энцо Фернандес задумывается об уходе из "Челси"

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес задумывается о смене клуба в летнее трансферное окно.

Фернандес присоединился к "Челси" только год назад, будучи купленным у "Бенфики" за рекордные на тот момент для всей Премьер-Лиги 107 миллионов фунтов.



Фернандес заключил с "Челси" контракт до 2031 года и является ключевым игроком команды своего соотечественника Маурисио Почеттино, выходя в стартовом составе на 18 из 23 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако собственная игра и результаты команды делают Фернандеса несчастным и наводят на мысли о расставании с "Челси", утверждает FootballTransfers в эксклюзивном материале.



Агенты 23-летнего аргентинца, включая его давнего представителя Уриэля Переса, уже начали переговоры с различными клубами, изучая имеющиеся у их клиента варианты.



Источник добавляет, что другое крупное приобретение "Челси" с прошлой зимы, вингер Михаил Мудрик, порывался уйти в аренду в это окно, однако "синие" не отпустили игрока сборной Украины.