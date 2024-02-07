"Юнайтед" нацелен на игроков с истекающими контрактами

В рамках летней перестройки "Манчестер Юнайтед" планирует сделать акцент на приглашение игроков с истекающими контрактами.

Несмотря на опасения насчет правил финансового фейр-плей, у "Юнайтед" будут деньги на трансферы грядущим летом.



Однако "Юнайтед" хочет мудро распорядиться своими деньгами, нацелившись на игроков, от контрактов которых остается один год, утверждает ESPN.



"Юнайтед" уже совершил одно такое приобретение прошлым летом, подписав Мейсона Маунта. Разногласия английского полузащитника с "Челси" насчет новой сделки упростили задачу "красных дьяволов" по оформлению этого трансфера.



На сей раз целями "Юнайтед" могут стать полузащитники Йозуа Киммих из "Баварии" и Кефрен Тюрам из "Ниццы", а также нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид.



Также "Юнайтед" интересуется защитником "Баварии" Альфонсо Дэвисом, чей контракт, как и перечисленного выше трио, истекает в 2025 году, однако канадец уже определил "Реал" как свое приоритетное направление.



Окончательно "Юнайтед" определится со своей трансферной стратегией на лето после назначения спортивного директора, утвердить которого сэр Джим Рэтклифф сможет, как только сам будет подтвержден совладельцем клуба с "Олд Траффорд".