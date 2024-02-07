Почеттино: "Никогда не говорил, что мои игроки недостаточно хороши"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его критика в адрес своих игроков после поражения от "Вулверхэмптона" была вырвана из контекста.

После домашнего поражения 2:4 от "волков" в минувшее воскресенье Почеттино заявил, что его игроки "недостаточно хороши".



Однако Маурисио лишь имел ввиду этот отдельно взятый матч, из-за чего ему даже пришлось оправдываться перед своей женой.



"Когда я сейчас смотрю телевизор и медиа, некоторые из ваших парней пользуются ситуацией и вырывают мои слова из контекста. На пресс-конференции после матча меня спросили: "Достаточно ли хороши эти игроки, чтобы быть в топ-4 или топ-6?" Я сказал: "Сегодня мы были недостаточно хороши, и прежде всего — я сам".



"А затем они говорят: "Почеттино сказал, что его игроки недостаточно хороши". Что?! Мои слова вырваны из контекста. В том матче мы были недостаточно хороши. Я не хочу прятаться от реальности".



"Будьте осторожны. Когда мы проигрываем, некоторые люди пользуются этим, говоря вещи, которые никогда не сходили с моих уст. Это слегка расстраивает меня".



"Сложнее всего объяснить это моей жене. Она спрашивает: "Почему ты сказал, что твои игроки недостаточно хороши?" Но я никогда не говорил этого. Знаете, что я сделал в последний раз? Показал ей свою пресс-конференцию. Это не шутка. Это реальность, в которой мы живем", — цитирует Почеттино The Independent.