"Ливерпуль" ожидает получить новое предложение по Салаху

"Ливерпуль" ожидает получить новое предложение из Саудовской Араыии по своему нападающему Мохамеду Салаху после окончания этого сезона.

Интерес к Салаху из Саудовской Аравии существовал еще прошлым летом, когда "Аль-Иттихад" был готов заплатить 150 миллионов фунтов за Мохамеда.



Тогда потеря Салаха была немыслимой для "Ливерпуля", да и у "красных" уже не оставалось времени, чтобы найти адекватную замену игроку сборной Египта.



Однако The Athletic утверждает, что в "Ливерпуле" ожидают новой попытки "Аль-Иттихада" переманить 31-летнего Салаха.



На сей раз "Аль-Иттихад" может предложить Салаха уже 200 млн. фунтов, и "Ливерпулю" будет непросто устоять перед такого рода суммой.



Дело не только в возрасте Салаха — после окончания этого сезона у Мохамеда останется только 12 месяцев по контракту, и другой возможности получить столь баснословные деньги за своего бомбардира у "Ливерпуля" уже может не быть.