"Ливерпуль" установил контакт с Алонсо

"Ливерпуль" установил контакт с главным тренером "Байера" Хаби Алонсо.

В прошлом месяце Юрген Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона, потому что у него "заканчивается энергия".



Алонсо, чей "Байер" сейчас лидирует в Бундеслиге, не потерпев ни одного поражения, был сразу же возведен в статус фаворита на роль сменщика Клоппа.



Естественно, журналисты немедленно спросили Алонсо насчет работы в "Ливерпуле", однако Хаби дистанцировался от слухов, связывающих его с возвращением в мерсисайдский клуб, в котором он провел пять сезонов в качестве игрока.



"Я был удивлен новостями насчет Юргена. Я испытываю огромное уважение к Юргену и "Ливерпулю". В данный момент я очень счастлив здесь и наслаждаюсь своей работой. Каждый день и матч — это вызов. Здесь в Леверкузене мы переживаем напряженное и красивое приключение".



"Спекуляции — это нормально, но я испытываю огромное уважение и восхищение к тому, что Юрген сделал в "Ливерпуле" в последние девять лет и как он это сделал. У него есть связь с фанатами, он отлично потрудился, но мой фокус — здесь, в "Байере".



"Я очень мотивирован, чтобы хорошо делать свою работу здесь, я очень доволен командой, клубом и всем. На этом мой фокус. Мой фокус не на мае, а на завтра и на ближайшем матче. Я лишь скажу, что был удивлен новостью об уходе Юргена из "Ливерпуля", — сказал Алонсо.



Тем не менее, как утверждает Foot Mercato, контакт между "Ливерпулем" и Алонсо был установлен еще в ноябре, когда Клопп сообщил своему руководству о решении уйти. "Красные" поинтересовались у Хаби, был бы тот заинтересован в работе на "Энфилде".