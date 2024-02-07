Игроки "Челси" жалеют о подписании долгосрочных контрактов

Михаил Мудрик и Энцо Фернандес Некоторые из игроков первой команды "Челси" жалеют, что связали свое будущее с лондонским клубом долгосрочными контрактами.

С момента обретения новых владельцев в 2022 года "Челси" инвестировал свыше 1 миллиарда фунтов в состав, а также сменил трех постоянных тренеров.

Несмотря на это, сейчас "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги с отрицательной разницей мячей. Однако владельцы клуба и фанаты — не единственные, кто испытывает разочарование в этой ситуации.

Как сообщает The Athletic, чувство разочарования испытывают и некоторые игроки, которые согласились связать свое будущее с "Челси" на аномально большое для футбола количество лет.

"Челси" заключал со своими новичками контракты сроком до восьми с половиной лет, чтобы "размазать" трансферную стоимость на весь этот срок и таким образом остаться в рамках правил финансового фейр-плей, пока Премьер-Лига вслед за УЕФА не закрыла эту лазейку.

Добавим, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву, Коул Палмер, Нони Мадуэке и Дейвид Вашингтон имеют контракты с "Челси" до 2030 года, тогда как Михаил Мудрик и Энцо Фернандес и того больше — до июня 2031.


Метки контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2024 00:05

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  1. lahmatyj 07.02.2024 00:12 # lahmatyj
    Долбоёбси оправдывает себя. Какой клуб - такие и игроки.

    (ответить)

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