Игроки "Челси" жалеют о подписании долгосрочных контрактов
Некоторые из игроков первой команды "Челси" жалеют, что связали свое будущее с лондонским клубом долгосрочными контрактами.
С момента обретения новых владельцев в 2022 года "Челси" инвестировал свыше 1 миллиарда фунтов в состав, а также сменил трех постоянных тренеров.
Несмотря на это, сейчас "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги с отрицательной разницей мячей. Однако владельцы клуба и фанаты — не единственные, кто испытывает разочарование в этой ситуации.
Как сообщает The Athletic, чувство разочарования испытывают и некоторые игроки, которые согласились связать свое будущее с "Челси" на аномально большое для футбола количество лет.
"Челси" заключал со своими новичками контракты сроком до восьми с половиной лет, чтобы "размазать" трансферную стоимость на весь этот срок и таким образом остаться в рамках правил финансового фейр-плей, пока Премьер-Лига вслед за УЕФА не закрыла эту лазейку.
Добавим, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву, Коул Палмер, Нони Мадуэке и Дейвид Вашингтон имеют контракты с "Челси" до 2030 года, тогда как Михаил Мудрик и Энцо Фернандес и того больше — до июня 2031.
07.02.2024 00:05
Просмотров: 330
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Долбоёбси оправдывает себя. Какой клуб - такие и игроки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий