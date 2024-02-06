Джо Льюис тренируется с первой командой МЮ

Бывший голкипер "Абердина" Джо Льюис приступил к тренировкам с первой командой "Манчестер Юнайтед".

Льюис находится без клуба после своего расставания с "Абердином" в конце прошлого сезона, однако Джо не спешит вешать перчатки на гвоздь, несмотря на 36-летний возраст.



Как сообщает Manchester Evening News, до Нового года Льюис поддерживал физическую форму с командой "Юнайтед" U-21, а сейчас Джо попросил допустить его к первой команде, и наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг разрешил английскому ветерану тренироваться со своей вратарской группой, включающей в себя Алтая Байындыра и Тома Хитона.



Пока нет никаких намеков на то, "Юнайтед" может предложить контракт Льюису, однако прошлым летом защитнику Джонни Эвансу удалось это сделать, произведя впечатление на Тен Хага во время тренировок.



Льюис провел в "Абердине" семь лет, сыграв свыше 200 матчей в шотландской Премьер-Лиге. А вот в английской Премьер-Лиге Джо провел только один поединок — за "Кардифф" более декады назад.



В 2008 году Льюис даже получил вызов в сборную Англии от Фабио Капелло, но так и не дебютировал за взрослом уровне, хотя в свое время представлял "трех львов" на уровне U-21.