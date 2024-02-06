Ван Перси объяснил свой уход из "Арсенала"

Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси пролил свой свет на уход из лондонского клуба в 2012 году.

В августе 2012 Ван Перси сенсационным образом покинул "Арсенал" и за 24 миллиона фунтов перешел в "Юнайтед", где в первом же сезоне выиграл Премьер-Лигу.



Многие болельщики "Арсенала" затаили обиду на Ван Перси, однако Робин уверяет, что у него не осталось выбора, потому что "канониры" решили не предлагать ему новый контракт и не согласились с его видением будущего клуба.



"Я понимаю критику. Но я могу поклясться своими детьми, что дам вам миллион фунтов, сегодня же, если кто-нибудь докажет, что "Арсенал" предложит мне новый контракт. Это было решение "Арсенала" не предлагать новый контракт, и это зависело от них. После многих разговоров стало ясно, что у нас разные идеи насчет клуба".



"У меня было семь пунктов, которые, как я думал, "Арсенал" может улучшить. На мой взгляд, они должны были немедленно заняться этими семью пунктами, чтобы соперничать с лучшими командами. Не имеет значения, в чем заключались эти пункты. Имеет значение, что Иван (Газидис) решил, что он не согласен ни с одним из этих семи пунктов. Это его право".



"Поэтому, с учетом этой информации, "Арсенал" не предложил мне новый контракт, и они не согласились с моими взглядами, хотя я лишь хотел помочь клубу двигаться вперед. Это был очень ясный посыл. Для меня это больше не проблема — такова жизнь".



"Такова жизнь в топ-клубах. Я совершенно доволен тем, как все сложилось. Я отправился в "Юнайтед", мы выиграли лигу, так что это было идеально для меня", — цитирует Ван Перси Daily Mirror.