Гринвуд стал целью для "Атлетико"
Нападающий "Хетафе" Мейсон Гринвуд, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", попал в список трансферных целей "Атлетико" на правах аренды.
Испортив свою репутацию скандалом с изнасилованием и избиением своей девушки, на этот сезон Гринвуд отправился в аренду в "Хетафе".
22-летний англичанин хорошо освоился в Испании и забил уже семь голов, чем привлек внимание более серьезных, нежели "Хетафе", клубов Ла Лиги.
По информации The Telegraph, среди претендентов на Гринвуда находится и "Атлетико", который искал нападающего еще в январе, но переход Мойзе Кина сорвался из-за проваленного медобследования.
Добавим, после окончания этого сезона у Гринвуда остается еще один год по контракту с "Юнайтед".
06.02.2024 21:00
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