Гринвуд стал целью для "Атлетико"

Нападающий "Хетафе" Мейсон Гринвуд, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", попал в список трансферных целей "Атлетико" на правах аренды.

Испортив свою репутацию скандалом с изнасилованием и избиением своей девушки, на этот сезон Гринвуд отправился в аренду в "Хетафе".



22-летний англичанин хорошо освоился в Испании и забил уже семь голов, чем привлек внимание более серьезных, нежели "Хетафе", клубов Ла Лиги.



По информации The Telegraph, среди претендентов на Гринвуда находится и "Атлетико", который искал нападающего еще в январе, но переход Мойзе Кина сорвался из-за проваленного медобследования.



Добавим, после окончания этого сезона у Гринвуда остается еще один год по контракту с "Юнайтед".