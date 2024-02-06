Почеттино уверен, что остается в хороших отношениях с владельцами "Челси"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что остается в хороших отношениях с владельцами клуба.

Потратив свыше 1 миллиарда фунтов на трансферы с лета 2022, владельцы "Челси" пока не получают отдачи от своих инвестиций — "синие" находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

Однако Почеттино уверяет, что его отношения с руководством не пострадали из-за неважных результатов, а их контакт не прерывается.

"Я получил несколько сообщений от них (владельцев), но я думаю, все мы остаемся сплоченными в этой ситуации, и это самое важное. Они контактируют со мной и спортивным директором".

"В силу различных причин мы просто не проявляем себя на поле. Самая важная вещь в футболе — это доверие, и нам нужно установить доверие между тренерским штабом и игроками, потому что это им нужно проявлять себя на поле", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2024 20:00

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  1. high-malvern 06.02.2024 21:02 # high-malvern
    Боули и ко мошенники полные.

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  2. lahmatyj 06.02.2024 20:10 # lahmatyj
    Естественно в хороших. Такие суммы отмывать помогает, абрашке и не снилось.

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