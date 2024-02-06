Почеттино уверен, что остается в хороших отношениях с владельцами "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что остается в хороших отношениях с владельцами клуба.

Потратив свыше 1 миллиарда фунтов на трансферы с лета 2022, владельцы "Челси" пока не получают отдачи от своих инвестиций — "синие" находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Однако Почеттино уверяет, что его отношения с руководством не пострадали из-за неважных результатов, а их контакт не прерывается.



"Я получил несколько сообщений от них (владельцев), но я думаю, все мы остаемся сплоченными в этой ситуации, и это самое важное. Они контактируют со мной и спортивным директором".



"В силу различных причин мы просто не проявляем себя на поле. Самая важная вещь в футболе — это доверие, и нам нужно установить доверие между тренерским штабом и игроками, потому что это им нужно проявлять себя на поле", — цитирует Почеттино Sky Sports.