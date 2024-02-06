Рэтклифф хочет построить для МЮ "Уэмбли Севера"

Сэр Джим Рэтклифф хочет, чтобы у "Манчестер Юнайтед" появился стадион, который сможет сравниться с 90-тысячным "Уэмбли".

Ожидается, что позже в феврале Рэтклифф будет подтвержден совладельцем "Юнайтед". Сэр Джим получит контроль над футбольными операциями клуба, а также займется инфраструктурой клуба.



Как сообщает The Telegraph, Рэтклифф категорически против, чтобы "Юнайтед" менял свою прописку, поэтому сэру Джиму предстоит выбрать между реконструкцией "Олд Траффорд" и возведением нового стадиона на месте существующего.



"Он чувствует, что клубу нужен вау-стадион, который будет является произведением искусства, будет сногсшибательным. Мы считаем, что есть веские аргументы в пользу того, чтобы у страны появилась арена топ-уровня на севере — "Уэмбли Севера", — сообщил близкий к Рэтклиффу источник.



В данный момент "Олд Траффорд" вмешает 74,000 зрителей. В случае реконструкции клубу придется вложить минимум 800 миллионов фунтов, тогда как строительство нового стадиона оценивается в 1.5-2 млрд. фунтов.



"Юнайтед" надеется привлечь финансирование местных властей при реализации столь масштабного проекта. Переговоры с чиновниками уже ведутся.