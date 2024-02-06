Почеттино: "Ожидания людей оторваны от реальности"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ожидания людей в отношении его команды не соответствуют реальности.

Почеттино и его игроки были освистаны публикой "Стэмфорд Бридж" после домашнего поражения 2:4 от "Вулверхэмптона" в минувшее воскресенье.



Недовольство фанатов понятно, потому что "Челси" опустился в нижнюю половину таблицы и теперь имеет отрицательную разницу мячей.



Однако Почеттино чувствует, что ожидания людей в отношении его команды чересчур завышены, и это мешает "синим" играть лучше.



"Я являюсь главным тренером, и порой мы можем совершать ошибки — таков футбол. Это случается, но нам нужно продолжать двигаться вперед и быть сильными".



"У нас очень хорошая группа игроков, но в силу различных причин, как мы это объясняем с начала сезона, мы выступаем не так, как люди ожидают".



"А когда ожидания оторваны от реальности, очень сложно добиваться того, что вы заслуживаете. Поэтому у людей никогда не было терпения".



"Когда мы проиграли "Ливерпулю", люди говорили: "О, это огромный провал. Посмотрите, насколько плох "Челси". Когда "Ливерпуль" проиграл "Арсенал", я ничего не слышал. Хотя это был похожий результат на наш матч против "Ливерпуля".



"Это влияет на игроков, потому что команде нужна уверенность. Нам нужна поддержка, нам нужно, чтобы фанаты поддерживали "Челси". Люди должны осознать эту ситуацию. Наш посыл не может быть каким-либо другим", — цитирует Почеттино Sky Sports.