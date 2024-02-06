Почеттино рассказал о разговоре с Силвой

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что побеседовал с Тиаго Силвой после критики со стороны жены бразильского защитника.

После домашнего поражения "Челси" от "Вулверхэмптона" в минувший уикенд (2:4) супруга Силвы намекнула в твиттере, что клубу пора уволить Почеттино, "пока не стало слишком поздно".



Почеттино и Силва уже обсудили это между собой, причем инициатором этого разговора был именно Тиаго.



"Сегодня он подошел, чтобы поговорить со мной. Я не хочу рассказывать, о чем мы говорили".



"Важно то, что он подошел и захотел поговорить со мной. Знаете, после 10 лет вместе мы являемся очень сильным тренерским штабом. Он подошел, и мы поговорили. Это останется между нами. Вот и все".



"Наши отношения? Они хорошие. Очень хорошие. По моим пресс-конференциям и интервью вы можете видеть, что я думаю о нем", — цитирует Почеттино Daily Mail.