"Аль-Наср" манит Варана

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии готов предложить защитнику "Манчестер Юнайтед" Рафаэлю Варану контракт с зарплатой в 50 миллионов фунтов в год.

В этом сезоне Варан не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", причем одно время Рафаэль даже проигрывал конкуренцию 36-летнему Джонни Эвансу.



Предполагается, что Варан недоволен своей ситуацией в "Юнайтед", но и "красные дьяволы" не слишком довольны 30-летним французом.



Ранее "Юнайтед" уже решил не пользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев истекающего в конце сезона контракта Варана с зарплатой в 340,000 фунтов в неделю.



Все идет к тому, что Варан покинет "Юнайтед" свободным агентом грядущим летом, и высока вероятность, что Рафаэль последует за Криштиану Роналду, с которым он поиграл еще в "Реале", в "Аль-Наср".



Как сообщает Daily Star, "Аль-Наср" готов платить Варану 50 млн. фунтов в год, надеясь, что игрок такого профиля поспособствует развитию саудовского футбола.