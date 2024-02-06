"Аль-Наср" манит Варана

Рафаэль Варан "Аль-Наср" из Саудовской Аравии готов предложить защитнику "Манчестер Юнайтед" Рафаэлю Варану контракт с зарплатой в 50 миллионов фунтов в год.

В этом сезоне Варан не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", причем одно время Рафаэль даже проигрывал конкуренцию 36-летнему Джонни Эвансу.

Предполагается, что Варан недоволен своей ситуацией в "Юнайтед", но и "красные дьяволы" не слишком довольны 30-летним французом.

Ранее "Юнайтед" уже решил не пользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев истекающего в конце сезона контракта Варана с зарплатой в 340,000 фунтов в неделю.

Все идет к тому, что Варан покинет "Юнайтед" свободным агентом грядущим летом, и высока вероятность, что Рафаэль последует за Криштиану Роналду, с которым он поиграл еще в "Реале", в "Аль-Наср".

Как сообщает Daily Star, "Аль-Наср" готов платить Варану 50 млн. фунтов в год, надеясь, что игрок такого профиля поспособствует развитию саудовского футбола.


Метки Аль-Наср, Варан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2024 16:00

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