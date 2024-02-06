Фоден: "Вижу себя в центре поля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал, что видит себя в центре поля.

Накануне Фоден своим хет-триком обеспечил "Сити" волевую победу 1:3 в гостях у "Брентфорда", благодаря чему "горожане" поднялись на вторую позицию в Премьер-Лиге.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола обычно предпочитает использовать Фодена на фланге, однако сам Фил чувствует, что его будущее связано с центральной зоной.



"Я тот человек, который адаптируется и играет на многих позициях, когда необходимо. Я знаю, что буду делать это в "Сити", и я должен быть готов. Я наслаждаюсь игрой в центре, и именно здесь я вижу себя. Надеюсь, я смогу получать больше игрового времени здесь".



"Я лишь ставлю перед собой цель выступить лучше, чем в прошлом сезоне, становиться лучше с каждым годом, больше забивать и ассистировать. Мне нужно чаще показывать игру такого уровня. Я забивал не так много головой, поэтому я был рад это сделать", — цитирует Фодена Sky Sports.