Фоден: "Вижу себя в центре поля"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал, что видит себя в центре поля.
Накануне Фоден своим хет-триком обеспечил "Сити" волевую победу 1:3 в гостях у "Брентфорда", благодаря чему "горожане" поднялись на вторую позицию в Премьер-Лиге.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола обычно предпочитает использовать Фодена на фланге, однако сам Фил чувствует, что его будущее связано с центральной зоной.
"Я тот человек, который адаптируется и играет на многих позициях, когда необходимо. Я знаю, что буду делать это в "Сити", и я должен быть готов. Я наслаждаюсь игрой в центре, и именно здесь я вижу себя. Надеюсь, я смогу получать больше игрового времени здесь".
"Я лишь ставлю перед собой цель выступить лучше, чем в прошлом сезоне, становиться лучше с каждым годом, больше забивать и ассистировать. Мне нужно чаще показывать игру такого уровня. Я забивал не так много головой, поэтому я был рад это сделать", — цитирует Фодена Sky Sports.
06.02.2024 14:00
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