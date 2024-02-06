Бергвалл поведал, что отверг "Барселону" ради перехода в "Тоттенхэм"

Полузащитник Лукас Бергвалл рассказал, что отверг интерес "Барселоны", прежде чем связать свое будущее с "Тоттенхэмом".

В прошлую пятницу "Тоттенхэм" подтвердил приобретение Бергвалла у "Юргордена" за 8.5 млн. фунтов. Лукас доиграет сезон в Швеции, после чего присоединится к "шпорами".



Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уже заявил, что "Тоттенхэм" выиграл борьбу за Бергвалла, предложив больше денег, однако 18-летний полузащитник уверяет, что поступил так, как лучше всего для его карьеры.



"Оба этих клуба невероятны. Это был очень сложный выбор, и долгое время шансы были 50 на 50, но в итоге я почувствовал, что моим следующим шагом должен стать "Тоттенхэм".



"Было непросто сказать "нет" "Барселоне", и мне потребовалось очень много времени, чтобы решить. Это было тяжелое решение", — сообщил Бергвалл Sportbladet.