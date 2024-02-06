Дэвид Гилл рассказал, что МЮ едва не купил Роналдиньо

Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Дэвид Гилл рассказал, что "красные дьяволы" едва не купили бразильского маэстро Роналдиньо в 2003 году.

Летом 2003 "Юнайтед" был готов выложить 19 миллионов фунтов за Роналдиньо, тогда выступавшего за ПСЖ.



"Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах с лагерем Роналдиньо, но в конце концов победитель Чемпионата Мира 2002 года в составе сборной Бразилии предпочел "Барселону".



"На мой взгляд, мы не были так уж близки. Мы ездили в Париж, где он тогда выступал, и встречались с его братом Роберто Ассисом, который также был его агентом".



"Мы обсуждали переход... Я и Питер (Кеньон). Мы также встречали их в аэропорту Манчестера, провели экскурсию и согласовал цифры".



"Мы почти договорились по зарплате и по агентским. Питер вернулся на "Олд Траффорд", а я сказал, что присмотрю за ними".



"У меня просто не было этого ощущения. На него также претендовала "Барселона", и я заключил достаточно сделок, чтобы чувствовать, когда игрок, которого ты покупаешь, по-настоящему хочет перейти".



"Я просто чувствовал, что мы бы заполучили его, если бы не "Барселона". Но поскольку "Барселона" тоже на него претендовала, было ясно, что они являются его первым выбором, и бразилец отправится в "Барселону".



"Не хочу проявить неуважение, но, несмотря на все успехи "Манчестер Юнайтед", его первым выбором была "Барселона".



"Если бы не "Барселона", мы бы заключили сделку. Цифры уже были согласованы".



"Я не думаю, что мы сделали что-либо неправильно — просто там была "Барселона". Мы были близки, но недостаточно", — сообщил Гилл ютуб-каналу Рио Фердинанда.