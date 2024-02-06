Каррагер: "У "Арсенала" есть небольшой шанс на титул"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что надежная оборона может стать ключом к завоеванию "Арсеналом" титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В минувший уикенд "Арсенал" одержал победу 3:1 над "Ливерпулем" и теперь находится всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги.



По мнению Каррагера, "Арсенал" является лучшей командой в Премьер-Лиге по оборонительной игре, и Джейми видит в этом шанс для "канониров" потягаться с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".



"Они были лучше "Ливерпуля" во всех отношениях, но для меня они прежде всего они выделяются тем, насколько они сильны в обороне. По ходу матча у меня никогда не было ощущения, что "Ливерпуль" выглядит угрожающим образом или что гол назревает. "Ливерпулю" повезло забить свой гол, мы знаем это".



"После матча я сказал, что этот результат лучше для "Манчестер Сити", чем для "Арсенала", но "Арсенал" все равно имеет небольшой шанс завоевать титул. И этот шанс связан с тем, насколько они хороши в обороне".



"Думаю, дело не только в количестве пропущенных голов. Думаю, если вы посмотрите на ключевые показатели, то по оборонительной игре они являются лучшей командой в Премьер-Лиге. Мы убедились в этом вчера по показателю xG "Ливерпуля" (0.37, самый низкий показатель "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги)".



"Также вспоминается, как "Манчестер Сити" приехал на "Эмирейтс", и "Арсенал" выиграл тот матч 1:0".



"Две лучшие атакующие команды Премьер-Лиги приезжали к "Арсеналу", и по ходу матча совершенно не было похоже, что они забьют. Это дает шанс "Арсеналу", — сообщил Каррагер Sky Sports.