Эриксен может перейти в "Галатасарай"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен может перейти в турецкий "Галатасарай" со дня на день.

Эриксен выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Брентфорда" свободным агентом летом 2022. Кристиан сыграл свыше 50 матчей за "красных дьяволов", но в этом сезоне Премьер-Лиги отметился только тремя появлениями в стартовом составе с середины ноября.

Эриксен оказался на обочине планов главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага из-за своих проблем со здоровьем, а также из-за прогресса юного Кобби Майну.

Трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля, и Fotomac утверждает, что "Галатасарай" ведет "секретные переговоры" насчет аренды 31-летнего датчанина с опцией выкупа.

Источник добавляет, что "Галатасарай" будет готов вернуться за Эриксеном грядущим летом, если сторонам не удастся согласовать сделку на этой неделе.


Метки Галатасарай, Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2024 09:00

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