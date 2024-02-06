Эриксен может перейти в "Галатасарай"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен может перейти в турецкий "Галатасарай" со дня на день.

Эриксен выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Брентфорда" свободным агентом летом 2022. Кристиан сыграл свыше 50 матчей за "красных дьяволов", но в этом сезоне Премьер-Лиги отметился только тремя появлениями в стартовом составе с середины ноября.



Эриксен оказался на обочине планов главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага из-за своих проблем со здоровьем, а также из-за прогресса юного Кобби Майну.



Трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля, и Fotomac утверждает, что "Галатасарай" ведет "секретные переговоры" насчет аренды 31-летнего датчанина с опцией выкупа.



Источник добавляет, что "Галатасарай" будет готов вернуться за Эриксеном грядущим летом, если сторонам не удастся согласовать сделку на этой неделе.