"Челси" рискует нарушить ФФП, если уволит Почеттино

Маурисио Почеттино Боссы "Челси" переживают, что возможное увольнение главного тренера Маурисио Почеттино поставит клуб на грань нарушения правил финансового фейр-плей.

После домашнего поражения 2:4 от "Вулверхэмптона" в минувшее воскресенье "Челси" опустился в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги, а пресса принялась спекулировать насчет возможного увольнения Почеттино.

Однако руководство "Челси", определяя судьбу аргентинского тренера, не может не учитывать финансовую ситуацию в своем клубе.

Сейчас у Почеттино остается еще полтора года по контракту, и увольнение Маурисио со своими помощниками стоило бы "Челси" свыше 10 миллионов фунтов.

Только в прошлом сезоне "Челси" потратил 10 и 13 млн. фунтов на компенсации уволенным Томасу Тухелю и Грэму Поттеру, соответственно.

Если "Челси" раскошелится и на расставание с Почеттино, над "синими" нависнет реальная угроза превысить допустимый лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.

В таком случае это будет чревато для "Челси" снятием очков в Премьер-Лиге — ранее в этом сезоне "Эвертон" лишился 10 баллов за нарушение правил ФФП.


Метки Почеттино, тренеры, финансы, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2024 08:00

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  1. drogba11cool 06.02.2024 09:06 # drogba11cool
    Его можно убрать, но продолжать платить зарплату. Тогда норм будет по ффп, но нового тренера в данный момент искать бессмысленно, набор игроков донный

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  2. wengerrrro 06.02.2024 08:19 # wengerrrro
    почему нельзя просто расформировать этот мелкий жалкий клубишко? кому там не похуй в англии на 11ое место? В том же Чемпионшипе есть достойные клубы, которые играют в футбол душой, а не это сборище стомиллионных наемников.

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