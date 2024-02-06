"Челси" рискует нарушить ФФП, если уволит Почеттино

Боссы "Челси" переживают, что возможное увольнение главного тренера Маурисио Почеттино поставит клуб на грань нарушения правил финансового фейр-плей.

После домашнего поражения 2:4 от "Вулверхэмптона" в минувшее воскресенье "Челси" опустился в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги, а пресса принялась спекулировать насчет возможного увольнения Почеттино.



Однако руководство "Челси", определяя судьбу аргентинского тренера, не может не учитывать финансовую ситуацию в своем клубе.



Сейчас у Почеттино остается еще полтора года по контракту, и увольнение Маурисио со своими помощниками стоило бы "Челси" свыше 10 миллионов фунтов.



Только в прошлом сезоне "Челси" потратил 10 и 13 млн. фунтов на компенсации уволенным Томасу Тухелю и Грэму Поттеру, соответственно.



Если "Челси" раскошелится и на расставание с Почеттино, над "синими" нависнет реальная угроза превысить допустимый лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.



В таком случае это будет чревато для "Челси" снятием очков в Премьер-Лиге — ранее в этом сезоне "Эвертон" лишился 10 баллов за нарушение правил ФФП.