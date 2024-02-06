Гвардиола считает, что Фоден проводит свой лучший сезон в карьере

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его полузащитник Фил Фоден проводит свой лучший сезон в карьере.

В понедельник вечером Фоден оформил свой второй в карьере хет-трик в рамках Премьер-Лиги, что обеспечило "Сити" волевую победу 1:3 в гостях у "Брентфорда".



Теперь на счету Фодена уже 14 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, а вдобавок Фил девять раз ассистировал партнерам, поэтому Гвардиола чувствует, что 23-летний англичанин находится в форме всей своей жизни.



"Думаю, он проводит свой лучший сезон за то время, что мы вместе. Он невероятен, когда играет в этих центральных зонах".



"Он всегда обладал голевым чутьем. Он сыграл уже 250 матчей за "Манчестер Сити", и это говорит о его влиянии на команду. Он невероятен, Его показатели очень хороши", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.