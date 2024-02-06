Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе пропустит минимум два месяца с травмой задней поверхности бедра.

Едва залечив свою предыдущую травму задней поверхности бедра, Олисе триумфально вернулся на футбольное поле. Майкл забил гол и отдал две результативные передачи в победном для "Пэлас" матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в прошлый вторник (3:2), чем, по слухам, спас главного тренера Роя Ходжсона от увольнения.



Против "Брайтона" в минувшую субботу Олисе вышел на замену в перерыве, но продержался на поле "Амекс" только 11 минут и не смог избавить "орлов" от поражения 4:1.



Изначально медики "Пэлас" надеялись, что Олисе пропустит от шести до восьми недель, однако дополнительные медицинские тесты показали, что Майкл проведет в лазарете чуть дольше.



Daily Mail ожидает, что Олисе пропустит минимум два месяца и вернется к выступлениям за "Пэлас" только в апреле. Это будет огромная потеря для команды Ходжсона.



Добавим, из-за проблем со здоровьем Олисе сыграл только 11 матчей за "Пэлас" в этом сезоне. При этом 22-летний француз забил шесть голов и отдал три результативные передачи.