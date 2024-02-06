Кин: "Не представляю, что "Ливерпуль" или "Арсенал" финишируют выше "Сити"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что "Ливерпуль" и "Арсенал" не смогут опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В воскресенье занимающий первое место в Премьер-Лиге "Ливерпуль" проиграл "Арсеналу" со счетом 3:1, а значит лидером дивизиона по потерянным очкам теперь является "Сити".



Кин ожидает, что "Сити" доберет недостающие очки, и "Ливерпуль" с "Арсеналом" просто не смогут выдержать этот темп.



"Знаю, это был не день "Ливерпуля", а за "Арсеналом" было приятно наблюдать, но я по-прежнему не представляю, что эти две команды финишируют выше "Манчестер Сити". Просто не представляю".



"Разумеется, прежде я уже ошибался, но посмотрите на положение "Сити" и вспомните, что Де Брюйне вернулся, Холанд снова доступен. Я не представляю, что эти две команды будут соперничать с "Сити" до самого конца".



"Думаю, они не поспеют за "Сити", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.